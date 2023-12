Ha un infarto in autogrill: uomo salvato da un poliziotto di Milano che passava per caso

Quando ha visto quell'uomo accasciarsi, ha capito immediatamente cosa stava accadendo, lo ha soccorso e gli ha salvato la vita. Eroe per caso un giovane poliziotto in servizio all'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico di Milano che mercoledì pomeriggio passava per caso all'autogrill di Fiorenzuola, sulla A1, tra Piacenza e Parma, in direzione Bologna.

Lì l'agente 25enne, libero dal servizio e in viaggio con la compagna, ha prestato le prime cure a un 69enne di Pontremoli che improvvisamente è stato colto da un arresto cardiaco. Il poliziotto lo ha raggiunto e gli ha praticato il massaggio cardiaco - che ha imparato in una formazione di pronto intervento sanitario - fino a quando sono arrivati i soccorsi del 118 inviati dalla centrale operativa 118 Emilia Ovest di Parma che ha attivato il "codice blu".

Sul posto sono quindi intervenuti l’ambulanza della pubblica assistenza di Cortemaggiore e l’elisoccorso decollato da Parma oltre che una pattuglia della Polizia Stradale di Guardamiglio dotata di defibrillatore. Al loro arrivo, come riporta IlPiacenza, i sanitari hanno immediatamente applicato il defibrillatore in dotazione. Il paziente è stato, quindi, preso in carico dall’équipe medica e infermieristica dell’eliambulanza che ha proseguito le manovre avanzate di soccorso, somministrando le terapie farmacologiche del caso.

Il cuore dell’uomo ha ripreso a battere e il 69enne toscano ha anche ripreso a respirare da solo. Una volta stabilizzato il quadro clinico è stato trasportato d’urgenza a bordo dell’ambulanza alla volta dell’Ospedale Maggiore di Parma per il ricovero nel reparto di terapia intensiva. La prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.