Poliziotto aggredito e picchiato in pieno centro a Milano: finisce in ospedale

Un poliziotto in ospedale e un marocchino 43enne arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di un intervento della questura avvenuto nel pomeriggio di venerdì in piazza Castello a Milano, pieno centro della metropoli lombarda.

Tutto è accaduto intorno alle 14 quando una pattuglia della questura in servizio in Piazza Castello per un servizio antiCovid, è intervenuta per sedare una lite tra due uomini proprio davanti alla fortezza. Quando il 43enne (uno dei due litiganti) ha visto le forze dell'ordine avvicinarsi ha iniziato a inveire e si è scagliato contro gli agenti a calci e pugni.

L'uomo è stato arrestato e accompagnato in questura. Uno dei poliziotti, raggiunto da diversi calci e pugni, è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di una settimana.