Poliziotto si tuffa nel Naviglio per salvare un bassotto

Un poliziotto del comando di Porta Ticinese si è gettato nel Naviglio per salvare la vita a un cane sfuggito ai padroni. È accaduto poco prima delle 7 di lunedì: la volante si trovava di passaggio nei pressi di via Lodovico il Moro quando, all’altezza di via Cottolengo, ha notato una folla di persone che cercava di attirare un cane bassotto in libertà.

A quel punto Attila, questo il nome del cane, è scappato gettandosi nel Naviglio, ma restando a galla a fatica. Uno degli agenti si è gettato senza pensarci due volte nel canale per trarre in salvo il bassotto. Secondo quanto riferito dai passanti, Attila sarebbe stato urtato da un’auto in corsa durante la fuga che sarebbe scappata senza accertarsi delle condizioni del cane.

Gli agenti hanno, poi, individuato i proprietari, una coppia da cui il bassotto era scappato durante una passeggiata. Attila è stato trasportato all’ambulatorio veterinario di Buccinasco dove è stato curato.