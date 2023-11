Il gesto eroico di un poliziotto: si lancia da un camion per salvare un uomo in bilico sul ponte. Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre i suoi colleghi cercavano di far desistere un aspirante suicida, lui è salito su un camion, si è lanciato sul cavalcavia e ha bloccato l'uomo, evitando che la vicenda si concludesse in tragedia. Un gesto eroico avvenuto nella giornata di domenica sulla strada statale 336 che da Malpensa porta a Busto Arsizio, tra Milano e Varese. Gli agenti sono intervenuti in soccorso di un uomo che minacciava di togliersi la vita lanciandosi dal cavalcavia.

In quel momento è entrato in azione Vincenzo Esposito, poliziotto di origini napoletane. Come riporta NapoliToday, mentre i colleghi sul ponte stavano cercando di mettere in salvo l'aspirante suicida, Esposito si è arrampicato sul telone di un autocarro e saltando è riuscito a raggiungere l'uomo e bloccarlo. Gli altri poliziotti lo hanno quindi agganciato riuscendo a portare in salvo entrambi, proprio mentre la rete si staccava dal supporto, a causa del peso eccessivo dei due.

Esposito è stato intervistato dal tg regionale lombardo: "In quel momento non mi sono accordo della situazione perché cercavo di mettere in sicurezza l’uomo. Era al di là del parapetto ed era aggrappato alla rete e con i piedi poggiava sul piccolo cordolo. L’ho aggrappato alle spalle e l’ho ‘saldato’ alla rete di protezione". L’uomo che aveva tentato il gesto estremo alla fine ha ringraziato i poliziotti intervenuti, a partire proprio da Esposito.