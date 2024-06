Poliziotto accusato di stalking esce dal carcere in esilio ai domiciliari

Arresti domiciliari fuori regione e braccialetto elettronico. È quanto disposto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) nei confronti di M.C., 31 enne di Nocelleto, poliziotto in servizio presso la questura di Milano, accusato di stalking, lesioni e danneggiamento.

Il giudice ha accolto l’istanza del difensore dell’imputato, l’avvocato Ferdinando Letizia, di sostituzione della misura cautelare in carcere (M.C. era recluso nel penitenziario a Santa Maria Capua Vetere) con quella degli arresti domiciliari. Dovrà scontare la detenzione a Termini Imerese con l’applicazione del braccialetto elettronico.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito, il 31enne non accettava la fine della relazione con l'ex fidanzata, una 30enne di San Marco di Teano, durata 12 anni e terminata a causa di un tradimento del 31enne, nel gennaio 2022. Un lungo silenzio durato un anno tra i due e in occasione del compleanno della vittima nell'aprile 2023 l'imputato ha ricontattato l'ex con la speranza di un riavvicinamento. Speranza vana e da lì le persecuzioni. M.C. avrebbe iniziato a seguire l'ex facendosi trovare a feste e locali, quando era in zona nei giorni di licenza, la minacciava di morte se si fosse rifidanzata con frasi del tipo "ti muro viva", oppure quando la donna gli rappresentava di volerlo denunciare le avrebbe risposto "io da galera esco, tu da sottoterra no".

Una vera e propria ossessione che culminò in un episodio di violenza verificatosi verso le 2 di notte in un distributore di benzina a Carinola nel novembre 2023. L'imputato intercettò l'ex che era in compagnia della cugina, di un amico e di un'amica. Le vetture erano due, una Jeep Renegade e una Fiat Grande Punto. M.C. sorprese l'ex nella vettura dell'amico, la Jeep Renegade e sferrò un pugno sul lunotto posteriore dell'auto danneggiandola, minacciando la ragazza che cercò rifugio nella vettura dell'amica e della cugina, la Fiat Grande Punto. Il 31enne la raggiunse in preda all'ira e aggredì fisicamente l'amica della 30enne che cercò di difendere la vittima. La afferrò per i capelli e per il collo facendola sbattere ripetutamente sul poggiatesta, poi colpì anche la vettura occupata dalle ragazze danneggiandola. I malcapitati riuscirono ad allontanarsi allertando i carabinieri. Vennero acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza del distributore di carburante che ricostruivano i concitati momenti dell'aggressione e il pm all'esito degli accertamenti emise il provvedimento cautelare nei confronti del poliziotto.