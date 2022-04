Violenza sessuale sulla collega di pattuglia: poliziotto condannato

Secondo l'accusa - e il tribunale, che lo ha condannato - ha abusato della sua collega di pattuglia mentre erano sull'auto di servizio della polizia, contando sul fatto che lei non lo avrebbe denunciato in quanto sua sottoposta. Ma invece la denuncia è partita e, messo alle strette, l'uomo aveva dato versioni ritenute non credibili dalla pubblica accusa. Fino alla condanna per violenza sessuale a un anno e sei mesi oltre a una multa di cinquemila euro con rito abbreviato. La pubblica accusa aveva chiesto tre anni con l'aggravante dell'abuso di autorità.

I fatti. Qualche mese fa i due, 38 anni lui e 27 anni lei, senza rapporti tra loro se non prettamente lavorativi, si sono ritrovati una notte in pattuglia insieme. Mentre lei guidava l'auto di servizio, lui ha cominciato a palpeggiarla, poi si è fermato e infine ha ricominciato costringendola anche a slacciare pantaloni e camicia. Lei ha reagito ed è riuscita a scappare, andando poi a presentare denuncia per l'accaduto.

L'uomo ha inizialmente spiegato che la collega si era inventata tutto e che il suo obiettivo era quello di creare l'impressione di una incompatibilità in modo da favorire la richiesta di un trasferimento. Richiesta che però non era mai stata avanzata dalla donna. A quel punto l'agente ha cambiato versione, affermando che lei s'era invaghita di lui, ma lui l'aveva respinta in quanto sposato, e allora, per vendetta o ripicca, lei s'era inventata la violenza sessuale. Una versione non corroborata dai fatti: tra i due non v'era alcuno scambio di messaggi o telefonate. Di qui la scelta dell'agente di ricorrere al rito abbreviato per avere uno sconto di pena. Quanto alla vittima, è stata trasferita altrove.