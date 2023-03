Pollo crudo alla mensa scolastica a Milano

Il presidente di Milano Ristorazione non può più dimettersi, perché lo ha già fatto per il bullone trovato in un panino alla mensa dell'istituto Rinnovata Pizzigoni. Ma lo stesso giorno (il 15 marzo) un'altra scoperta, questa volta alla mensa dell'istituto Stoppani, ha creato nuove polemiche. In questo caso si è trattato di un pollo crudo.

La segnalazione è arrivata da un genitore volontario tra i 'commissari della mensa', che aveva chiesto la cosiddetta 'dieta temporanea leggera'. Secondo l'uomo, il pollo era crudo e la carne non si staccava dall'osso. Così ha scattato la fotografia del piatto e ha effettuato la regolare segnalazione a Milano Ristorazione.

L'azienda comunale, il giorno dopo, ha inviato alla mensa un responsabile per verificare che, stavolta, il pollo era stato correttamente cotto, ed era così. Certo una tegola nuova, contemporanea a quella del bullone nel panino che ha portato Bernardo Notarangelo a rassegnare le dimissioni dalla presidenza di Milano Ristorazione, definendolo "un colpo al cuore".

Nel frattempo Anna Scavuzzo, assessora all'istruzione nonché vice sindaca di Milano, ha spiegato in consiglio comunale che il bullone è compatibile con i macchinari del fornitore di pane: che, in due anni, ha prodotto e distribuito 40 milioni di panini senza che fosse mai successo qualcosa di simile (e ci mancherebbe altro, aggiungiamo noi). Al fornitore sarà applicata una penale. La vice sindaca ha comunque promesso che valuterà "se e come" aumentare i protocolli di sicurezza. Forse non solo per il pane, a questo punto, ma anche per la cottura del cibo.