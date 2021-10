Paura sulla Statale Varesina a Garbagnate Milanese, ponteggio crolla su un'auto

Attimi di paura in via peloritana (la Statale Varesina) a Garbagnate Milanese, all'alba di venerdì i residenti sono stati svegliati da un forte frastuono: un ponteggio è crollato su un'auto. Per fortuna, stando a quanto comunicato dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Milano, il conducente è rimasto illeso.

Per sfilare la vettura è stato necessario smontare il ponteggio dalla parte alta. Durante le operazioni il rischio che la struttura cadesse del tutto sulla strada era alto. L'intervento ha visto lavorare insieme i pompieri di Garbagnate e di Milano.