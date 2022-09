Svaligiato appartamento in centro a Milano: ladri portano via tutti i gioielli

Un appartamento di corso di Porta Romana è stato svaligiato dai ladri nella serata di sabato 10 settembre. I ladri, per il momento rimasti ignoti, hanno portato via tutti i monili d'oro presenti all'interno dell'abitazione, il loro valore non è stato quantificato ma secondo quanto stimato sarebbe di alcune migliaia di euro. Sul caso sono in corso indagini da parte della polizia.

Ad accorgersi del furto è stata la proprietaria dell'abitazione quando è rientrata intorno alle 21:30. La donna, come messo a verbale da via Fatebenefratelli, ha trovato la porta di casa forzata e diversi monili mancanti. Quando gli agenti della questura sono intervenuti sul posto non hanno trovato traccia dei malviventi. Sul caso sono in corso accertamenti.

Nella mattinata di sabato, invece, un ladro di 23 anni è stato arrestato dalla polizia in via Lorenteggio a Milano. Il 23enne, fermato da una volante mentre stava girando su un monopattino elettrico, è stato trovato in possesso di un portafogli da donna e alcune collanine d'oro, tutti oggetti trafugati poco prima da un palazzo della zona. Per lui sono scattate le manette.