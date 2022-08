Il portiere a cui spaccano la mascella con un colpo di catena

Ha cercato di sventare un furto, ma chi lo stava per compiere gli ha lanciato in faccia una catena rompendogli la mascella. L'accaduto intorno alle 2.15 della notte tra giovedì 11 e venerdì 12 agosto in via Alfredo Panzini, zona Buonarroti. Sul posto, circa un'ora dopo, quando la vittima è rinvenuta ed è riuscita a chiamare i soccorsi, la polizia di Stato.

L'uomo - un 49enne egiziano, regolare in Italia e senza precedenti, che lavora come portiere di uno stabile - stava portando alcuni rifiuti in strada per farli ritirare dall'Amsa, quando ha sentito un rumore vicino al marciapiedi. A quel punto si è avvicinato per controllare, ma uno sconosciuto, che stava cercando di rubare uno scooter Honda Sh, lo ha colpito in faccia con la catena della moto, che aveva appena tranciato.

Il 49enne, che ha riportato una contusione alla spalla, abrasioni sul viso e sulle mani e la frattura della mascella, a causa del colpo ha perso conoscenza, svenendo per strada. Dopo circa un'ora, quando è rinvenuto, ha chiamato un amico, il quale ha lanciato l'allarme al 112. Nel frattempo il ladro era scappato, rinunciando a rubare lo scooter, il cui proprietario è stato contattato dagli agenti. Il portiere, soccorso, è stato accompagnato in ospedale per ricevere le cure necessarie.