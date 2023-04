Colpito da una ginocchiata in testa: grave portiere 15enne

Il colpo alla testa, lui che crolla a terra. E resta lì fermo, immobile. Attimi di terrore domenica mattina sul campo parrocchiale di Casalmaiocco, nel Lodigiano, dove si disputava la partita del campionato allievi under 16 tra i padroni di casa e il Gs Villa Milano.

Al 20' del secondo tempo, sul risultato di un 1-0 per gli ospiti, a causa di un fortuito scontro di gioco con un attaccante, il portiere del Villa ha perso i sensi ed è rimasto esanime sul prato verde per un paio di minuti. Stando a quanto ricostruito, in uscita l'estremo difensore ha impattato contro il ginocchio di un avversario ed è svenuto.

Soccorso dai medici del 118, il giovanissimo è stato stabilizzato sul posto e poi accompagnato in elicottero al pronto soccorso del San Matteo di Pavia. Una volta in ospedale, il portiere è stato immediatamente operato per le ferite riportate alla testa: le sue condizioni sono giudicate gravi, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

La partita è stata sospesa dall'arbitro, che dopo aver parlato con i dirigenti delle due squadre e con i ragazzi, ha deciso di rimandare tutti negli spogliatoi.