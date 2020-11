Positivo al covid, esce, va sotto casa della ex e aggredisce gli agenti: 19enne nei guai a Milano

Doveva essere a casa, era obbligato a restare a casa perché il suo nome era nell'elenco, lungo, dei positivi al coronavirus. E invece, senza farsi particolari problemi, era sotto casa della ex fidanzata e, una volta scoperto, ha pensato bene di concludere il pomeriggio scagliandosi contro gli agenti.

Un ragazzo di 19 anni, un giovane italiano, è stato denunciato domenica pomeriggio dalla polizia a Milano per resistenza a pubblico ufficiale e per non aver rispettato la quarantena da covid.

A chiedere l'intervento degli agenti, pochi minuti prima delle 18, sono stati i residenti di un condominio di via degli Umiliati, che hanno segnalato la presenza sotto il palazzo di un uomo che continuava a inveire e urlare contro qualcuno. Quando i poliziotti sono arrivati, hanno dovuto fare i conti con la reazione del 19enne, tanto che gli stessi agenti alla fine hanno dovuto ammanettarlo, non senza fatica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai controlli è emerso che il giovane era sotto quel condominio per motivi sentimentali, ma soprattutto che da qualche giorno era risultato positivo al coronavirus e che per quello doveva essere in quarantena nella sua abitazione di via Salomone, a quasi 3 chilometri da lì. È stato così allertato il 118 e - stando a quanto fatto sapere dalla Questura - il 19enne è stato indagato, oltre che per resistenza, per l'articolo 260 del decreto legge 1265 del 1934, la "voce" del testo unico delle leggi sanitarie che punisce "chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell'uomo".