È positivo al covid: trovato al bar a fare colazione (senza mascherina)

Doveva essere a casa, senza nessuna alternativa. Era al bar, tranquillamente. È costata cara, decisamente cara, la colazione a un 53enne di Sesto, che nei giorni scorsi è stato sorpreso in un locale nonostante fosse positivo al covid.

A bloccarlo sono stati i poliziotti del commissariato, che stavano effettuando alcuni controlli nei locali, sui mezzi pubblici e nelle fermate metropolitane per verificare il rispetto delle norme sul green pass. Quando gli agenti hanno identificato l'uomo - che tra l'altro era senza mascherina - hanno scoperto che sette giorni prima era risultato positivo e che, di conseguenza, doveva essere in isolamento. Obbligato a tornare nel proprio appartamento, il 53enne è stato denunciato alla procura di Monza per l'inosservanza delle regole in caso di positività.

È stato invece multato un altro uomo sorpreso sempre in un bar senza la mascherina, obbligatoria. Stessa sanzione, da 400 euro, anche per quattro persone trovate dagli agenti delle Volanti al bancone a consumare nonostante nessuno di loro fosse vaccinato e quindi in possesso del green pass. Stessa sorte toccata ad altri due clienti di un locale del centro storico di Sesto, entrambi sprovvisti di green pass. Le multe sono state staccate anche per i due titolari, colpevoli di non aver controllato le certificazioni verdi anti covid.

Giovedì scorso, sempre a Sesto San Giovanni, un altro positivo al covid era stato denunciato dopo essere uscito dal proprio appartamento. In quel caso a finire nei guai era stata una ragazza di 27 anni - positiva dal 27 dicembre - che si era recata in caserma per presentare una denuncia. Una volta lì, al momento di consegnare i documenti, era stata lei stessa a rivelare la sua positività.