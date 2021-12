Positivo al covid, ma esce di casa (e viene fermato dai carabinieri): uomo nei guai

Tecnicamente, per le autorità sanitarie, doveva essere in casa senza nessuna possibilità di uscire. In realtà, evidentemente, nella sua abitazione non c'era perché i militari lo hanno fermato, per caso, a un posto di blocco.

Un uomo di 40 anni, un italiano residente a Rozzano, è stato denunciato martedì dai carabinieri dopo essere stato trovato in giro nonostante nei giorni scorsi fosse risultato positivo al covid e, per questo, fosse costretto a stare in quarantena.

Per lui i guai sono iniziati quando si è imbattuto in un posto di controllo in via Luxemburg a Locate Triulzi, una decina di chilometri dal suo paese di residenza. I militari hanno fermato la sua macchina per dei semplici accertamenti, ma inserendo il nome del guidatore in banca dati hanno scoperto che risultava in quarantena dallo scorso 18 dicembre.

A quel punto il 40enne è stato costretto a tornare nel suo appartamento ed è stato formalmente indagato per "inosservanza del divieto assoluto di allontanarsi dal proprio domicilio per i soggetti positivi al covid 19".