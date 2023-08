Forza il posto di blocco e scappa: ha la droga in auto e in casa

Ha cercato di scappare a un posto di blocco. Ma gli agenti della polizia locale lo hanno fermato trovando hashish sia nella sua auto che nel suo appartamento. Così un uomo di 35 anni italiano è finito nei guai a Rozzano, hinterland sud di Milano.

L'uomo ha forzato il posto di blocco per evitare il controllo, ma è stato inseguito e fermato, per poi essere arrestato per spaccio. L'accaduto nella notte tra domenica e lunedì sulla strada Pavese.

La locale aveva intimato l'alt al 35enne, alla guida di un'auto di grossa cilindrata. Ma lui, residente a Binasco, (Milano) invece di rallentare ha accelerato fuggendo. Poche centinaia di metri dopo, tuttavia, è stato bloccato. Sulla macchina sono stati trovati 50 grammi di hashish pronti per essere venduti. Nella sua casa, poi, gli agenti hanno trovato altri 100 grammi di sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.