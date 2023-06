Continua la protesta degli studenti per il post della preside: "A fine anno decine di dislessici"

Prosegue la protesta degli studenti contro la preside che in un post su Facebook aveva commentato l'aumento di dislessici a scuola nei mesi di aprile e maggio. Succede al liceo Majorana di Rho, dove i ragazzi, ma anche i loro genitori, non hanno affatto gradito le parole della dirigente e ad alcuni giorni dalla pubblicazione del commento continuano con le loro rimostranze.

Il post incriminato

La preside Elisa Iacazio in un post visibile solo ai suoi contatti e pubblicato martedì aveva scritto: "I mesi di aprile e maggio sono 'Pericolosissimi'. Decine e decine di studenti diventano, all'improvviso, dislessici, discalculici, disgrafici... ma poveri... sará il cambio di stagione". Un professore della scuola, peraltro, Vincenzo Polgati, aveva commentato con ironia, rincarando la dose: "Davvero, poveri... forse è meglio ricoverarli in qualche centro specializzato".

Le parole della dirigente sembrano alludere alla presunta inautenticità delle certificazioni presentate dai liceali per i citati disturbi dell'apprendimento. L'aumento di questi certificati, pare dire il discutibile post, avviene proprio in concomitanza con la fine dell'anno scolastico, quando potrebbero aiutare i ragazzi nelle interrogazioni e verifiche in programma prima degli scrutini. Il messaggio è stato screenshottato da qualche contatto di Iacazio e da lì ha preso a girare sulle chat di genitori e studenti. Addirittura i ragazzi hanno stampato centinaia di volantini con il post, con i quali hanno poi tappezzato le pareti della scuola. Secondo i liceali le parole della preside sono offensive e derisorie dei ragazzi con Dsa. Di qui la richiesta di scuse pubbliche.

"Oggi - racconta una studentessa - metà scuola è rimasta fuori e metà è entrata per protestare (pacificamente). Sono stati realizzati dei manifesti che però stati rimossi senza evidente spiegazione da parte della scuola. Gli studenti si stanno attivando per far sì che un numero sempre maggiore di persone siano a conoscenza di questo fatto. Il post della preside è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso: la situazione è scomoda da molto tempo, gli studenti non si sentono tutelati".