A Milano 200 posti di lavoro con i mondiali di scherma

200 posti di lavoro per i mondiali di scherma a Milano. A calcolarlo uno studio del Centro di Ricerca Green - Università Bocconi, con il sostegno della Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi.

L'iniziativa sportiva, ospitata al Mico di Milano dal 22 al 30 luglio, creerà 201 posti di lavoro, oltre ad accogliere oltre 1.100 atleti da 165 paesi. Secondo le stime, inoltre, sono previsti 8,6 milioni di spesa per le delegazioni e 5,6 milioni di fondi utilizzati dal Comitato organizzatore. Risorse che verranno movimentate in città.

"Appuntamenti come questi possono lasciare qualcosa - è stato spiegato durante l'incontro di presentazione dello studio di martedì 21 febbraio -. (...) Questa è la scommessa da vincere rispetto a questi eventi". A partecipare alla presentazione, il ministro dello Sport Marco Abodi, il presidente del Coni Giovanni Malagò, l'assessore comunale allo sport, Marina Riva, il presidente della Regione Attilio Fontana, Paolo Azzi, il presidente della Federazione scherma e Marco Fichera, presidente del Comitato organizzatore dei mondiali di Milano.

"È un investimento dal punto di vista economico ma anche social - le parole del ministro Abodi -. Abbiamo visto i numeri, sono sicuramente incoraggianti. Ma io ho una doppia contabilità e vale anche un po' per le medaglie, quelle olimpiche e quelle dei mondiali. Per me c'è anche la medaglia dell'allargamento della base: per me vale l'impatto economico dei mondiali di scherma a Milano ma vale anche l'impatto sociale. Sono convinto che anche grazie ai progetti del Comitato organizzatore che ha sviluppato a scuola, nelle università e negli oratori della Lombardia, la scherma porterà a casa risultati molto lusinghieri. Siamo pienamente soddisfatti".

"Normalmente quando facciamo eventi di questo tipo in Italia la risposta da parte del mondo della scherma c'è sempre stata quindi ci aspettiamo le tribune gremite - ha commentato il presidente della Federazione, Azzi -. Questo ha un valore sportivo, ma anche di ricaduta economica sulla città".