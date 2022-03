Postina minacciata con una pistola e rapinata durante le consegne

Quando è tornata verso l'auto di servizio, ha notato che all'interno c'erano due persone. Quelle stesse due persone che poi le hanno puntato un'arma contro per derurbarla. Una postina, un'italiana 48enne, è stata rapinata mercoledì pomeriggio in via Angelo Fava, in zona Maggiolina a Milano.

Stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, il blitz dei malviventi è avvenuto verso le 14.30, mentre la vittima effettuava delle consegne. Dopo aver lasciato le lettere in un condominio, la donna si è avvicinata alla sua macchina e si è accorta che nell'abitacolo c'erano due uomini che rovistavano all'interno.

Una volta scoperti, i due hanno estratto una pistola e l'hanno puntata contro la postina, ordinandole di dar loro il suo portafogli. Afferrato il bottino, i due sono fuggiti e hanno fatto perdere le proprie tracce. È stata la stessa vittima, subito dopo, a dare l'allarme al 112, raccontando poi agli agenti la sua versione dei fatti. Nonostante lo spavento, la 48enne non ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori.