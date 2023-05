Milano, riapre il posto di polizia nell'ospedale Sacco

Sicurezza in ospedale. Lunedì mattina è stato riaperto il posto di polizia al Sacco di Milano. La direzione dell'ospedale di via Grassi, ha fatto sapere la questura in una nota, "ha individuato il locale idoneo per riattivare il posto di polizia la cui operatività, nelle fasi acute della pandemia da covid 19, era stata temporaneamente sospesa".

"L'ospedale, uno dei poli sanitari più grandi ed articolati del capoluogo e con un importante carico di lavoro sul pronto soccorso, ha tempestivamente aderito alla sollecitazione del Questore Petronzi individuando, all’interno della sala d’attesa, un locale recentemente ristrutturato e condiviso con personale della polizia locale del comune di Milano", hanno chiarito da via Fatebenefratelli.

Il posto di polizia sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14. Nell'ufficio - allestito con tutte le dotazioni tecnologiche - prestano servizio gli agenti del commissariato Quarto Oggiaro. Ad aprile erano già stati riattivati i "punti" al Policlinico, all'ospedale di Legnano e al Bassini di Cinisello.