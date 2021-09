Incidente sul lavoro a Pozzuolo Martesana: grave un operaio

Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere di Pozzuolo Martesana nel pomeriggio di mercoledì 29 settembre.

Tutto è accaduto intorno alle 15:40 in un'area di scavo al civico 15 di via Bellini, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio di carabinieri e polizia locale, intervenuti sul posto per i rilievi, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il sinistro sia stato causato dalla manovra di un escavatore.

Il 61enne, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero al pronto soccorso del Niguarda; secondo quanto trapelato avrebbe riportato traumi alle braccia, alle gambe e al bacino, oltre a un importante trauma cranico. Le sue condizioni sarebbero delicate.

È il secondo grave incidente sul lavoro nel giro di 24 ore: nella giornata di martedì 28 settembre due operai bresciani 42 e 46 anni (Emanuele Zanin e Jagdeep Singh) sono morti in un terribile sinistro all'ospedale Humanitas di Pieve Emanuele. I due operai specializzati, più nel dettaglio, sono morti mentre stavano riempiendo un serbatoio di azoto liquido.