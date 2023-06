Panini vuoti come pranzo al sacco per i bimbi veg di Milano: la denuncia

Il pranzo al sacco per chi sceglie di mangiare vegano è un panino vuoto. Succede in una scuola primaria di Città Studi, dove mercoledì 31 maggio durante una gita a chi aveva indicato un menù veg è arrivata la tutt'altro che appetitosa proposta culinaria di Milano Ristorazione. A denunciarlo è un'insegnante.

La denuncia

"Questo non succede solo nella nostra scuola - ci scrive la maestra -. Quello che vedete nella foto, ovvero tre panini vuoti tagliati a metà con della confettura e della frutta frullata, è il pranzo preparato da Milano Ristorazione per chiunque segua una dieta vegana".

"Prima di partire per la gita - continua l'insegnante -, quando sono arrivati i pranzi ho voluto parlare con la responsabile della cucina e mi è stato detto che purtroppo non dipendeva da lei e che il menù al sacco prevedeva questo. Ha aggiunto anche che le dispiaceva, ma che è sempre stato così. Siamo nel 2023 ed è vergognoso che questo sia il trattamento per chi decide di consumare cibi privi di derivati animali. Penso che sia ingiusto e vergognoso che un bambino (e la stessa famiglia che paga quotidianamente il pasto) debba ricevere questo tipo di servizio".

La replica di Milano Ristorazione

A confermare che chi - per motivi di salute, etici o ambientalistici - non mangia alimenti di origine animale, non abbia automaticamente diritto a un vero e proprio pranzo alternativo è la stessa Milano Ristorazione che, interpellata da MilanoToday, afferma: "I sacchetti gita per le diete vengono elaborati dal nostro Ufficio diete partendo dagli alimenti previsti dai sacchetti gita standard, modificandoli in base al criterio di sottrazione degli alimenti non consentiti dal regime alimentare di ciascun utente e sostituendoli, quando possibile, con alimenti idonei".

"Il contenuto dei sacchetti gita di ogni categoria di dieta speciale, a eccezione per ovvie ragioni di quelle personalizzate, è pubblicato sul nostro sito e le famiglie hanno la facoltà di integrarli a propria scelta - continua l'azienda che rifornisce le mense scolastiche -. Confermiamo in ogni caso che è sempre continua la ricerca di nuovi prodotti idonei per poter soddisfare le esigenze sanitarie e dietetiche di un numero sempre maggiore di utenti".