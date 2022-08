Precipita nel vuoto dal tetto del capannone: finisce su sacchi di amianto

Un operaio di 40 anni è precipitato dal tetto di un capannone su alcuni sacchi di amianto. L'incidente sul lavoro è avvenuto al civico 15 di via Meucci a Casarile (hinterland sud-ovest di Milano) nella mattinata di mercoledì 24 agosto.

Tutto è successo poco prima delle 7:30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'operaio, dipendente di una ditta specializzata, stava rimuovendo la copertura in amianto dal capannone quando è precipitato al suolo da circa 8 metri di altezza (secondo una prima ricostruzione sarebbe caduto dentro a un lucernario).

Il 40enne è finito su alcuni sacchi di amianto che hanno attutito la caduta; non presenterebbe gravi traumi (è stato trasportato all'Humanitas di Rozzano in codice giallo) ma vista la pericolosità del materiale su cui è precipitato verrà sottoposto ad accertamenti. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica dell'incidente sono intervenuti i vigli del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.