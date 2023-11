Ragazzina di 12 anni precipita nel vuoto dal balcone di casa

Una bambina di 12 anni è stata ricoverata in codice rosso al Niguarda dopo essere precipitata dal balcone di casa sua ad Abbiategrasso (hinterland Ovest di Milano) nella mattinata di martedì 21 novembre.

Tutto è accaduto poco prima dell'alba come appreso da MilanoToday. Secondo quanto finora ricostruito la 12enne è caduta dal balcone del terzo al terrazzo al secondo piano sottostante. La giovane è stata soccorsa dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso e poi è stata accompagnata con la massima urgenza all'ospedale milanese. Non avrebbe riportato traumi evidenti, ma le sue condizioni sono costantemente monitorate.

L'esatta dinamica di quanto accaduto è al vaglio dei carabinieri, sul posto per i rilievi del caso.