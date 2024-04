Uomo precipita in un palazzo in centro a Milano: è grave

Un uomo di circa 40 anni, cittadino romeno, è precipitato lunedì pomeriggio nella tromba dei box interrati di un palazzo in corso di Porta Romana, in centro città. Il 40enne, stando a quanto finora appreso, è stato ritrovato nei garage dell'edificio e sarebbe caduto da un'altezza di almeno una decina di metri.

La vittima sarebbe precipitata in un'intercapedine, facendo un volo verso il vuoto. Il 40enne, intubato sul posto, è stato trasportato in condizioni critiche al pronto soccorso del Niguarda: è in coma e in pericolo di vita.

Stando ai primi accertamenti, sembra che l'uomo non viva in quel condominio. Resta da capire cosa ci facesse lì: sono in corso le indagini della polizia. Due le ipotesi principali: o il 40enne è un senza fissa dimora che stava cercando un riparo - in quel momento sulla città si abbatteva una violenta grandinata - o è un ladro che stava cercando di mettere a segno un colpo.