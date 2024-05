Incidente sul lavoro, precipita nel vuoto dal tetto: gravissimo

Prima la caduta e le sirene delle ambulanze, poi la corsa in ospedale. È stato ricoverato al pronto soccorso del San Gerardo di Monza l’operaio 41enne che è rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro in un cantiere di un capannone in ristrutturazione ad Assago nella mattinata di venerdì 24 maggio.

Tutto è successo in via Alessandro Volta poco dopo le 11, come reso noto dall’azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). L’esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia locale e dei tecnici dell’Ats. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo stesse eseguendo una lavorazione sul tetto della struttura quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo da un’altezza di circa sette metri.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre l’elisoccorso. Il 41enne, stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo. Le sue condizioni sono delicate, avrebbe riportato un grave trauma cranico.

Poco prima, intorno alle 10, un operaio di 54 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel capannone di Lainate della Marcegaglia. In questo caso, fortunatamente, il lavoratore non ha riportato gravi traumi: è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso di Rho.