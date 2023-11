Precipita nella tomba mentre tumula una salma: operaio gravissimo

Incidente sabato mattina nel cimitero cittadino di Gallarate, nel Varesotto. Poco dopo le 9, per cause ancora in corso di accertamento, un operaio di 58 anni che pare fosse impegnato nelle operazioni di tumulazioni di una salma sarebbe caduto da un'altezza di circa 4 metri precipitando in una tomba.

Il 58enne, stando ai primi accertamenti, stava utilizzando una scala ma avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe caduto nel vuoto. Per recuperarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno riportato in superficie con tecniche alpino fluviali.

L'operaio è poi stato affidato ai sanitari del 118, giunti con un'ambulanza, un'auto medica e l'elicottero. Stabilizzato, l'uomo è poi stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Varese in condizioni gravissime: è in prognosi riservata.