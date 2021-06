Tragedia a Milano, donna precipita nel vuoto: gravissima

/ Via El Alamein

Una donna di 31 anni è stata trasportata in codice rosso al Niguarda dopo essere precipitata al suolo dal primo piano di una palazzina in via El Alamein a Milano (zona Bovisasca) nella notte tra lunedì e martedì 8 giugno.

Tutto è accaduto intorno a mezzanotte, come riportato dall'Azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni della 31enne sono subito apparse critiche, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La donna, soccorsa, è stata trasportata in condizioni critiche al Niguarda.

Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'accaduto, sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano che non escludono si sia trattato di un gesto volontario.