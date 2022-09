Precipita dalla rampa dei parcheggi a Linate: è in pericolo di vita

Un ragazzo di 32 anni rischia la vita dopo essere precipitato all'aeroporto di Linate nella serata di venerdì 2 settembre. E' successo verso mezzanotte meno venti. Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), il giovane si trovava al secondo piano della rampa d'accesso ad uno dei parcheggi dell'aeroporto, quando è precipitato fino al piano terra.

Non si conoscono ancora le ragioni (volontarie o no) del fatto. Il 32enne è stato soccorso dal personale infermieristico dell'aeroporto, che ha avvertito il 118. Sono arrivate un'ambulanza ed un'automedica. I sanitari hanno trasportato il giovane in gravissime condizioni al pronto soccorso del Policlinico. Era in coma e aveva diversi traumi importanti: ora lotta tra la vita e la morte.

Sul posto anche la polizia di frontiera di Linate, che si è occupata dei rilievi.