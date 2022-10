Uomo precipita da una mansarda: sbatte contro un'auto e muore

Un uomo di 85 anni è morto in via Ugo Foscolo a Senago (Milano) dopo essere precipitato giù dalla mansarda di un piccolo condominio. L'anziano, caduto intorno alle 10.30 di mercoledì, è volato giù per cause ancora da chiarire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Senago, Compagnia Rho e il personale sanitario con ambulanza e automedica. I soccorritori dell’automedica di Garbagnate e quello della Croce Rossa di Cusano non hanno potuto fare altro che constatare la morte sul colpo dell'85enne, che prima di toccare il suolo ha sbattuto contro un'auto in sosta.

La zona è stata transennata per fare i rilievi dai militari. Secondo quanto indicato, l'uomo si trovava in casa insieme al badante.