Donna precipita per 150 metri sotto gli occhi del fidanzato

Tragico incidente domenica mattina a Oltre il Colle, nella Bergamasca, dove una donna di 32 anni è precipitata per oltre 150 metri mentre percorreva un sentiero che porta sul Pizzo Arera. La vittima - che vive a Pozzo d'Adda, nel Milanese - era insieme al fidanzato, che l'ha vista volare giù e ha dato l'allarme che ha fatto scattare i soccorsi.

I medici sono intervenuti a bordo di un elicottero, con il quale hanno poi trasferito la 32enne al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono molto delicate perché nella caduta ha riportato traumi e fratture.

Stando a quanto ricostruito, è verosimile che la vittima sia scivolata sul fondo ghiacciato nonostante indossasse i ramponi. Dopo aver perso l'equilibrio, è caduta in un canalone, dove non senza fatica è stata poi raggiunta dal compagno che l'ha assistita in attesa dell'arrivo dei sanitari. Sul posto oltre ai medici anche gli specialisti del Soccorso alpino e i carabinieri.