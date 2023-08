Minaccia di buttarsi nel vuoto dal tetto: salvato

Attimi di tensione nella mattinata di giovedì 3 agosto in via Pompeo Mariani a Milano (zona Precotto) dove un uomo ha minacciato di buttarsi dal tetto di un edificio di quattro piani.

L'allarme è scattato poco prima delle 11. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco con diversi mezzi, oltre alle forze dell'ordine. Dopo alcune trattative l'uomo è stato raggiunto e ha desistito dal compiere l'estremo gesto.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 324 011 7252 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.