Cade da un ponteggio e finisce in ospedale

Via Galileo Galilei

Un uomo di 32 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato a terra da un'impalcatura di via Galilei a San Pietro all'Olmo (frazione di Cornaredo, hinterland Ovest di Milano) nella tarda mattinata di martedì 29 giugno.

Tutto è accaduto intorno alle 12:15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione sembra che il 32enne sia rovinato al suolo da un'impalcatura alta circa sette metri.

L'uomo soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico, secondo quanto trapelato non sarebbe in pericolo di vita ma avrebbe riportato diversi traumi sul corpo. Per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cornaredo.