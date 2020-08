Pulisce casa all'alba, perde l'equilibrio e precipita nel vuoto: attimi di paura a Mesero

Prima il volo nel vuoto, poi la corsa in ambulanza al pronto soccorso. È stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Carlo la donna di 48 anni che all'alba di martedì 4 agosto è precipitata nel vuoto per oltre tre metri mentre stava pulendo casa, in via Silvio Pellico a Mesero (hinterland Ovest di Milano).

Tutto è accaduto intorno alle 5, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Abbiategrasso, intervenuti sul posto per i rilievi, sembra che la donna sia volata nel vuoto dopo aver perso l'equilibrio.

Inizialmente le sue condizioni sono apparse gravi, tanto che la centrale operativa di emergenza urgenza aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica. La donna, precipitata per oltre tre metri, è stata trasportata in codice giallo al San Paolo; secondo quanto trapelato avrebbe riportato la frattura di una gamba, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni.