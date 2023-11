Precipita per otto metri: in pericolo di vita un uomo

Un uomo è precipitato dal tetto di un capannone di sua proprietà. È avvenuto a Sesto San Giovanni, poco prima delle 15 di giovedì pomeriggio. La vittima, 71 anni, è caduto da un’altezza di circa 7/8 metri mentre puliva il tetto dal fogliame.

È accaduto in via Giuseppe di Vittorio, il lungo vialone che collega Cologno Monzese a Sesto San Giovanni costeggiato da industrie e imprese di vario genere. L’uomo è stato trovato in condizioni molto gravi.

I soccorsi sono intervenuti con un’automedica e un’ambulanza, trasportando il 71enne in codice rosso con manovra rianimatoria all’ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto anche i carabinieri di Sesto, la polizia e i vigili del fuoco. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti, su cui militari e agenti stanno lavorando.