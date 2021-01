Milano, cede la grata del parcheggio: due ragazzi precipitano, portati in ospedale

Si trovavano nel parcheggio sotterraneo di Mediaworld, a Rubattino, e stavano fumando una sigaretta. I loro piedi poggiavano su una grata che, all'improvviso, ha ceduto. Così sono precipitati per circa quattro metri e si sono gravemente feriti.

E' successo verso le otto di sera di sabato 2 gennaio a un 31enne e un 34enne. Non si sa ancora se stessero camminando o fossero fermi, fatto sta che la grata improvvisamente si è distaccata. Inevitabile la conseguente caduta. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, li hanno medicati e trasportati al pronto soccorso. Uno in codice giallo al San Raffaele, l'altro - il più grande - in codice rosso al Niguarda.

Sul posto anche i vigili del fuoco che, però, non sono in realtà dovuti intervenire nel sotterraneo, e i carabinieri. I primi accertamenti parlano di una fatalità casuale, ma partiranno gli accertamenti e forse un fascicolo d'indagine verrà aperto.