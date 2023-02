Sale sul tetto di una struttura abbandonata e precipita da 12 metri

È precipitato da un'altezza di dodici metri, dal tetto dell'ex fonderia di Cerro Maggiore in via Turati. Non si sa come mai si trovasse lassù, ma, secondo una prima ipotesi, sarebbe entrato in modo abusivo nella struttura, ormai dismessa, insieme a un amico.

È successo sabato 4 febbraio in tarda mattinata, verso l'una meno venti. Protagonista un uomo di 44 anni. L'amico ha chiamato i soccorsi: sul posto un'automedica e un'ambulanza del 118 accorse in codice rosso, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di Legnano. Il 44enne è stato medicato sul posto e trasportato al pronto soccorso di Legnano in codice giallo: dunque non è in pericolo di vita.

Proseguono gli accertamenti per capire le ragioni della caduta. Probabilmente il 44enne ha perso l'equilibrio ed è precipitato a terra.