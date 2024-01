Proiettili e 570 kg di droga nel box: arrestati due grossi spacciatori

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inondavano di droga alcune aree di Milano. In particolare, uno di loro, in un box nascondeva oltre 570 chili di hashish che poi avrebbe smerciato nel territorio del Milanese. Sono stati arrestati dagli agenti della Squadra Mobile, coordinati dai pm e dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano. In manette sono finiti due pregiudicati di 32 e 66 anni.

Le indagini prendono piede quando nel mese di febbraio del 2023, i poliziotti scoprono che c'è un grosso movimento di spaccio tra i comuni di Assago, Corsico e Buccinasco. A orchestrare tutto sarebbe il 66enne, un pugliese con una lunga coda di precedenti, inclusa l'associazione a delinquere di stampo mafioso: riciclaggio, sequestro di persona e associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Emergono almeno sette episodi - tra febbraio e marzo del 2023 - in cui il 66enne avrebbe consegnato cocaina, solitamente nascosta sotto il tappetino dell'auto, tra i comuni di Bresso, Vittuone, Rozzano e Bareggio. Durante uno degli scambi, i poliziotti della Squadra Mobile, controllano il destinatario del pacco e scoprono che nasconde due panetti di cocaina di 2,2 kg. Le indagini vanno avanti con servizi di osservazione, visione di telecamere e intercettazioni telefoniche e ambientali.

Gli agenti dell'Unità specializzata antidroga, coordinati da Marco Calì, riescono ad accertare come, in almeno in un'occasione, il pregiudicato pugliese comprasse la merce da un 32enne italiano originario di Locri (Reggio Calabri). Uno gravitante tra i comuni di Casorate Primo, Motta Visconti e - pure lui - con precedenti per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni che hanno preceduto gli arresti, gli agenti della Mobile, hanno trovato e sequestrato oltre 570 kg di hashish occultati in un box ad Assago, 30 grammi di cocaina, 50 proiettili, telefoni criptati e delle maschere di gomma sulle quali sono in corso accertamenti.