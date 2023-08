"Centro di Milano ingestibile": la denuncia dell'ex presidente di Camera moda rapinato

Una situazione ingestibile e di abbandono. Così l'ex presidente di Camera della moda Mario Boselli ha descritto la situazione in Porta Venezia, quartiere centrale della città dove domenica mattina è stato rapinato della collanina mentre passeggiava con la moglie.

Boselli, oggi presidente della fondazione Italia Cina, 82 anni, ha denunciato di essere stato aggredito da un giovane ai Bastioni di Porta Venezia. Il ragazzo gli ha strappato la catenina d'oro che gli avevano regalato i suoi genitori. Tempo fa sua figlio era stato vittima di un episodio analogo.

L'ex presidente della Camera della moda ha detto di aver voluto raccontare pubblicamente la propria disavventura, che per fortuna non gli ha causato conseguenze più gravi di un dolore al collo, non tanto per il fatto in sé, ma per via della condizione di insicurezza in cui, a suo dire, versa il centro del capoluogo lombardo. Di qui la decisione, dopo la denuncia dell'accaduto ai carabinieri, di scrivere a prefetto, questore e sindaco.

Per Boselli la mancanza di sicurezza a Milano, tema più volte dibattuto anche da diversi personaggi noti, non è un problema di percezione, ma una questione reale di fronte alla quale spesso, purtroppo, i cittadini sono rassegnati. Il suo auspicio, a ogni modo, è che l'amministrazione comunale adotti iniziative per tutelare tanto i milanesi quanto i turisti.