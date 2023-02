Gli anarchici non si arrendono: presidio fuori dal comune a Milano

La protesta non si ferma. Continua la battaglia degli anarchici milanesi in solidarietà ad Alfredo Cospito, il 55enne della federazione anarchica informale condannato a 10 anni per aver sparato a Roberto Adinolfi, manager di Ansaldo, e a 20 anni per due bombe fatte esplodere alla caserma dei carabinieri di Fossano - ordigni che non causarono feriti -, che è in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protestare contro il 41 bis.

Dopo le mobilitazioni delle ultime settimane - sabato scorso l'ultima "puntata" con disordini e scontri tra manifestanti e forze dell'ordine - gli anarchici si ritroveranno di nuovo in piazza venerdì prossimo 17 febbraio. L'appuntamento sarà fuori dal comune di Milano, in piazza della Scala, per "protestare contro qualsiasi accanimento terapeutico nei confronti di Alfredo e per diffidare il sindaco a firmare la disposizione di un Tso contrario alla volontà del compagno".

Proprio sull'ultimo corteo, quello di sabato scorso, la procura ha aperto un fascicolo di indagine. Lunedì è arrivata al procuratore capo Marcello Viola una informativa della Digos che contiene anche le 11 denunce per altrettanti anarchici, esponenti della galassia milanese ma non solo. Le ipotesi di reato contestate sono resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di armi. All'inizio della manifestazione i manifestanti avevano danneggiato diverse vetrine, tra cui quella di una agenzia immobiliare e una banca, e imbrattato i muri della città con scritte. La situazione era diventata incandescente nei pressi di via Sabotino dove c'erano stati scontri con le forze dell'ordine. Proprio in quel frangente i manifestanti si erano scagliati contro poliziotti e carabinieri con mazze, bottiglie e pietre.

Sempre lunedì, Alfredo Cospito - che da sabato si trova all'ospedale San Paolo proprio a causa del digiuno - ha ripreso ad assumere integratori alimentari per arrivare lucido all'udienza del 24 febbraio in Cassazione, appuntamento che arriva dopo il parere con cui il pg ha chiesto la revoca del 41 bis.