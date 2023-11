Milano scende in piazza per Giulia Cecchettin e tutte le donne uccise

Un presidio in memoria delle vittime di uomini violenti e assassini. Un momento di riunione per protestare contro un governo che, secondo molti, non prende i giusti provvedimenti in merito a un problema dilagante. A dare nuovo input, purtroppo, l’omicidio di Giulia Cecchettin, la 22enne veneta rapita e uccisa dall’ex fidanzato. “Il patriarcato uccide”, sabato 25 novembre alle ore 11 in piazza della Scala per una città “delle donne” che scendono in piazza per fermare la violenza degli uomini.

“La violenza di genere è una piaga che attraversa età, classi sociali e culturali. È un problema davanti al quale non si può più tacere”. Sono le parole di Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale di Milano che ha parlato di “superare le ideologie e gli steccati mentali” e ha chiesto a gran voce ai “rappresentanti parlamentari di agire per contrastare un fenomeno purtroppo in crescita”. Il presidio è stato annunciato durante il consiglio comunale, insieme alla lettura dei nomi delle 105 donne uccise solo nel 2023 (106 se consideriamo le ultime notizie).

A commentare anche Beppe Sala: “Dobbiamo riflettere su cosa fare, non possiamo andare avanti così”. A ogni nuovo caso, la comunità torna a ricordare quelli precedenti che hanno segnato la cittadinanza. A Milano e nell’hinterland difficile dimenticare i casi recenti di Sofia Castelli, uccisa dall’ex fidanzato a Cologno Monzese, e Giulia Tramontano, stessa fine, di Senago.