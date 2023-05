Cosa ci fanno leghisti e femministe insieme fuori dalla fiera della fertilità

"Le donne non sono uteri da sfruttare", "i bambini non si comprano", "pubblicizzare la maternità surrogata è reato". Queste alcune delle scritte che si leggevano sui manifestati mostrati dai partecipanti al presidio bipartisan contro la fiera della fertilità Wish for a baby. La protesta si è tenuta sabato mattina in via Mecenate.

Associazioni femministe, Lega, Fratelli d'Italia e associazioni per la difesa della famiglia si sono riuniti vicino all'ingresso della fiera, che si svolge fino a domani compreso agli East end studios di via Mecenate. Tra chi ha partecipato alla manifestazione anche alcune attiviste di Rete per l'inviolabilità del corpo femminile, che si sono vestite come le ancelle della serie tv cult The Handmaid's Tale ('Il racconto dell'ancella), denunciando lo sfruttamento del corpo delle donne.

Nei giorni scorsi l'arrivo di Wish for a baby aveva già acceso numerose polemiche. Dopo il commento della deputata di Fratelli d'Italia Grazia Di Maggio, che lo aveva definito una "fiera per bambini preconfezionati", e le critiche bipartisan di Roberta Osculati (Pd) e Deborah Giovanati (Lega), il 'no' all'iniziativa, accusata di pubblicizzare la maternità surrogata, era arrivato anche dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia.

L'evento

'Wish for a baby', come specificato sul sito della fiera, si rivolge alle coppie che vorrebbero avere figli, mettendoli in contatto con specialisti italiani e internazionali in tema di fertilità, medici, operatori sanitari e associazioni. Tra gli espositori cliniche per la riproduzione assistita e la fecondazione in vitro, gruppi specializzati in cure per favorire la fertilità, psicologi e nutrizionisti. L'evento, scrivono gli organizzatori, "è rivolto a tutti coloro che desiderano creare o ampliare la propria famiglia. Abbiamo lavorato a fondo affinché, qualunque sia la vostra situazione, possiate tornare a casa con tutte le informazioni di cui avete bisogno e ricchi di entusiasmo per il prossimo passo del vostro viaggio verso la genitorialità".