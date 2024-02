Free Julian Assange: centinaia di persone in piazza contro l'estradizione

"Libertà per Julian Assange". "Il giornalismo non è un crimine, il vero crimine è tenere rinchiuso Julian Assange". "No all’estradizione". Queste sono alcune delle frasi scritte sulle decine di cartelloni che ieri pomeriggio sono stati esposti durante la manifestazione a sostegno del giornalista australiano detenuto a Londra. Centinaia di persone si sono riunite davanti al consolato britannico a Milano. In queste ore l’Alta Corte del Regno Unito sta decidendo le sorti di Assange: estradizione negli Stati Uniti o no.

Se estradato Julian Assange, fondatore di WikiLeaks, potrebbe rischiare una condanna a 175 anni di detenzione per aver “svelato crimini di guerra commessi dagli americani in Afghanistan e Iraq”, scrivono gli attivisti del Comitato Assange Italia. Durante il presidio, accompagnato da diverse testimonianze e la musica di una band di giovani ragazzi, sono stati tantissimi i messaggi espressi con immagini e parole.

Su un cartellone un fumetto recita la frase “Free press”, ma con un asterisco che rimanda alla clausola “except war crimes and corruption”. Durante la manifestazione è stata rappresentata anche la cella in cui vive da tempo Assange. Un ragazzo si è seduto all’interno di un rettangolo disegnato sul pavimento di piazza del Liberty. Accanto un cartello: “Cella di Assange nel carcere di massima sicurezza a Belmarsh. Metri 2x3. Assange è rinchiuso per 23 ore al giorno dall’11 aprile 2019”.

Tra i tantissimi che hanno partecipato al presidio, molti indossavano una maschera di carta raffigurante il volto del fondatore di WikiLeaks con un bavaglio sulla bocca: la bandiera statunitense.