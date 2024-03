Il presidio dei sindacati davanti alla scuola che vuole chiudere per il Ramadan

Un presidio davanti alla scuola Iqbal Masih di Pioltello, balzata alle cronache negli ultimi giorni per la scelta della direzione di chiudere in occasione della fine del Ramadan. Una decisione presa in accordo con genitori e personale che, però, è costata cara all'istituto che si è trovato al centro di un fuoco incrociato tra chi sostiene la chisura e chi, invece, la trova scorretta se non addirittura contro legge.

A sostegno della causa dell'Iqbal Masih, oggi 25 marzo, ci saranno Flc Cgil e la Camera del lavoro di Milano. La manifestazione si svolgerà in concomitanza con i lavori del collegio docenti e del Consiglio dell'Istituto che si pronuncerà sulla chiusura del 10 aprile.

"La scuola è sotto pressione e sotto processo - commentano i sindacati -. Docenti e dirigenti faticano a preservare la serenità dei bambini mentre vengono attaccati da alcuni partiti alla ricerca di un voto in più, forze dell'estrema destra minacciano ed espongono striscioni inaccettabili, così come inaccettabili sono alcune dichiarazioni rese in questi giorni sugli esiti delle prove Invalsi. Sono strumentalizzazioni". A sostegno della scuola si è esposto anche l'arcivescovo di Milano, Delpini.

Il presidio avrà inizio alle 17 alla sede di Limito di Pioltello della scuola Iqbal Masih, in via Molise 1. Alle 18.30 si sposterà presso la sede di Pioltello, via Iqbal Masih 7.