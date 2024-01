Roberto Fiore (e Forza Nuova) a Milano: presidio antifascista davanti a Rifondazione comunista

Antifascisti in piazza. Sabato 20 gennaio dalle ore 14.00 Rifondazione Comunista sarà in presidio davanti alla sede della Federazione di Milano, in Via Vallarsa 2, a poche centinaia di metri dal locale Barrio Alto dove avrebbe dovuto tenersi la conferenza stampa di Roberto Fiore, il segretario di Forza Nuova condannato di recente per l’assalto alla sede nazionale della Cgil a Roma dell’ottobre 2021.

“La nostra sede sarà aperta - ha spiegato Matteo Prencipe, segretario della federazione milanese del Prc -. I compagni e le compagne saranno presenti per un presidio. Grazie alla mobilitazione delle forze politiche democratiche, delle associazioni e delle singole persone che hanno telefonato e scritto il titolare del locale Barrio Alto, non informato sulla reale natura dell’evento, ha revocato la sua disponibilità ma sui social Forza Nuova sostiene che la conferenza stampa ci sarà. Come sappiamo dei fascisti è meglio non fidarsi”.

La conferenza, che servirà per lanciare la corsa alle Europee di Forza nuova, inizialmente doveva tenersi nel pub di via Serio, ma il titolare - una volta scoperta la natura dell'evento - ha deciso di non concedere più i propri spazi, anche dopo la mobilitazione lanciata da "Memoria antifascista". L'appuntamento comunque dovrebbe tenersi ugualmente, motivo per cui Rifondazione comunista ha deciso di scendere in piazza.