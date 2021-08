L'uomo con 180 auto intestate (tra cui 30 Audi, 24 Bmw e 11 Mercedes)

Un uomo aveva intestati a suo nome ben 181 veicoli, del valore di quasi due milioni di euro, di cui 24 Bmw, 30 Audi, 11 Mercedes, una Jaguar, una Jeep Grand Cherokee, un Range Rover e diversi camion. La polizia locale di Milano, però, dopo averlo identificato come prestanome, l'ha denunciato.

Nei guai un 49enne di origine romena residente nel Mantovano. Le 181 auto a lui intestate, presumibilmente utilizzate da persone per commettere illeciti, sono state cancellate d'ufficio. La scoperta dell'esistenza del prestanome è arrivata nel corso di un'indagine partita in via Giambellino a Milano, dopo che alcuni residenti avevano segnalato una Fiat Bravo, che lo scorso dicembre era in divieto di sosta, come il mezzo utilizzato spesso per trasportare materiali per chiudere gli alloggi e persone che li occupavano abusivamente.

Proprio da quella macchina si è risaliti al 49enne, che è risultato intestatario di altri 180 veicoli. La successive indagini, portate avanti in collaborazione con i carabinieri di Sustinente (Mn) e con la Polizia locale di Porto Mantovano (Mn) e coordinata dall'Ufficio Intestazione Fittizia Veicoli della Procura della Repubblica, ha permesso di rintracciare l'uomo, notificargli verbali per oltre 98mila euro (per divieto di intestazione fittizia) e di denunciarlo per intestazione fittizia di autoveicoli, falsità ideologica continuata in atti pubblici, commessa al fine di trarre in inganno il pubblico ufficiale, e truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato e di altri enti pubblici.

Il 49enne, infatti, era anche titolare di una partita Iva fittizia legata alla vendita di auto - per la quale non aveva mai dichiarato alcun reddito -, con cui riusciva a sfruttare le agevolazioni sui passaggi di proprietà e a non pagare il bollo auto per un danno stimato allo Stato di 150mila euro.