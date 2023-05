Il milanese senza reddito ma con quasi 100 auto intestate

Zero soldi, ma quasi cento auto. Un 52enne milanese è finito sotto indagine dopo che una macchina a lui intestata - una Mazda - è stata sequestrata dalla polizia locale a Verona, dopo essere stata trovata in via Carlo Anti attraverso il sistema "Giano", che permette di incrociare rapidamente tutti i dati di un veicolo.

La vettura, spiega Veronasera, è stata rimossa e confiscata grazie alle analisi del responsabile dell'ufficio intestazione fittizia della procura della Repubblica meneghina della sezione di polizia giudiziaria dei carabinieri. L'auto è stata posta sotto sequestro perché radiata dal Pubblico Registro Automobilistico.

Secondo le indagini, insieme ad altri soggetti al momento ignoti, l'uomo nel capoluogo lombardo sarebbe riuscito a ottenere un profitto economico dall’attività di prestanome: una pratica che, hanno sottolineato le forze dell'ordine, di fatto impedisce di sapere chi sia l’effettivo utilizzatore dei mezzi, poi spesso usati per commettere reati come le truffe agli anziani, i furti in appartamento e gli assalti notturni ai bancomat.

Il 52enne, stando a quanto appreso, avrebbe dichiarato reddito zero ma risulterebbe intestatario di quasi cento macchine.