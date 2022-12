Il prestanome con 78 auto usate da pregiudicati

In apparenza un commerciante d'auto. In realtà un prestanome a cui erano fittiziamente intestate 78 automobili, alcune delle quali utilizzate da persone con la patente recovata o sospesa, ad esempio perché sorprese in stato d'ebbrezza. L'uomo, un italiano di origini comasche, è stato individuato e denunciato dalla guardia di finanza per truffa aggravata ai danni dello stato. Risponde anche di intestazione fittizia in base al codice della strada.

Secondo le indagini, l'attività di commerciante di veicoli era soltanto di facciata. In realtà l'uomo intestava alla sua ditta individuale le auto che venivano poi stabilmente utilizzate dai suoi clienti, ovvero persone che, per vari motivi, desideravano rimanere anonimi. Tra l'altro, l'intestazione alla ditta gli consentiva alcuni vantaggi fiscali, come l'esenzione dal pagamento del bollo e dell'imposta di trascrizione al Pubblico registro automobilistico.

Le 78 auto intestate a lui, tra cui anche vetture di lusso, erano usate da pregiudicati per diversi reati (tra cui lo spaccio, la rapina, la guida senza patente o sotto l'influsso dell'alcol, il furto, l'immigrazione clandestina e anche gli atti persecutori). Oltre alla truffa aggravata, i finanzieri gli contestano la violazione dell'articolo 94-bis del codice della strada, che riguarda l'intestazione fittizia di veicoli, e gli hanno comminato una sanzione da più di 160mila euro. Contemporaneamente è stata bloccata l'attività commerciale di compravendita di automobili. Quelle intestate all'uomo sono state cancellate dal Pubblico registro automobilistico e, nel caso in cui siano rintracciate, saranno sequestrate.