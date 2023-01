Gli presta i soldi con interessi da usura e poi lo riempie di botte

Aveva accumulato debiti di gioco, tra centri scommesse e siti web, e non sapeva più come fare a pagarli, per cui si è rivolto a un suo conoscente per un prestito. Ma è caduto nella sua 'trappola' usuraria, finendo con l'essere 'strozzato' dalle sue pretese. Ora l'usuraio è stato arrestato dai carabinieri della compagnia Monforte, insieme a un complice.

Tutto è iniziato nel 2017, quando la vittima (un 32enne) si è rivolta a un coetaneo per ottenere un prestito iniziale di 10mila euro, versato in contanti, con la promessa di restituirlo con 6mila euro di interessi. Nel corso degli anni, il malcapitato ha chiesto altri prestiti per un totale di 25mila euro. Nel 2022, quando ormai aveva restituito quasi tutto, ha iniziato a subire minacce violente per l'ultima parte di prestito: "Ti faccio saltare i denti" e altre frasi del genere.

Dalle parole, l'usuraio è passato ai fatti il 21 settembre: con un complice di 57 anni si è presentato a bordo di un'Audi Q5 nei pressi del posto di lavoro della vittima, una pasticceria in zona via Padova, e lo ha riempito di botte. Calci e pugni che hanno provocato gravi ferite all'uomo, portato prima al San Raffaele e poi, nel tempo, in altri ospedali, fino a un indebolimento permanente alla vista.

Per dare un'idea: quando il 23 settembre l'uomo, dimesso dal San Raffaele, si è presentato al comando dei carabinieri di Crescenzago per sporgere denuncia, è stato male in caserma, e la denuncia è stata sospesa e ripresa il giorno seguente. I miltari hanno avviato le indagini, identificando l'usuraio con certezza anche attraverso la targa dell'Audi, e ora lo hanno arrestato. In carcere anche il complice che aveva partecipato all'aggressione.