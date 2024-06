Minaccia il prete sul sito di incontri: arrestata 35enne per estorsione

Si erano conosciuti online, su in sito di incontri, e avevano iniziato a inviarsi messaggi, sempre più frequentemente. Lei 35 anni rumena, lui quasi 40 prete di Pavia. La donna, sostenendo di ricevere troppi sms, ha intimo il prete di smettere di molestarla telefonicamente chiedendo lui 500 euro per non rendere pubblica la vicenda.

Vista la posizione del sacerdote, i 500 euro sono stati consegnati alla donna che dopo poco è tornata a chiedere denaro al prete, ancora una volta minacciandolo di rendere pubblici i messaggi che avrebbero potuto compromettere la sua situazione pur senza contenuti compromettenti. Il prete di Pavia ha, però, deciso di raccontare tutto alla polizia denunciando il raggiro.

Gli agenti hanno consigliato al 40enne di far finta di accettare la nuova richiesta economica della donna. L'uomo si è presentato all'incontro con banconote segnate dalla polizia. Consegnati i soldi, i poliziotti sono intervenuti arrestando la 35enne con l'accusa di estorsione. La donna è stata dapprima portata in carcere, poi le è stato concesso l'obbligo di firma. Il processo inizierà il 22 ottobre.