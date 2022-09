Il sacerdote scomparso è stato trovato morto

Mbaihornom Donatein, il sacerdote scomparso a Milano dal 18 settembre, è stato trovato morto mercoledì mattina. Il cadavere del prete, un 39enne originario del Ciad, era appeso a una recinzione nei pressi del cimitero di Cormano, in via Pietro Nenni. L'ipotesi principale è quella del suicidio, visto che in un bagaglio dell'uomo è stato trovato un biglietto presumibilmente scritto da lui stesso. Il pm Alessia Menegazzo ha comunque aperto un fascicolo d'inchiesta in attesa dei risultati dell'autopsia.

Il primo a notare il corpo, stando alle prime indicazioni, sarebbe stato il custode del cimitero che ha chiamato il 112 alle 8.55. Sul posto è arrivato il personale del 118 con ambulanza e automedica ma per il prelato non c'era più nulla da fare. Anzi, secondo i primi rilievi, è possibile che il cadavere del sacerdote fosse lì da più giorni. A cristallizzare la scena ci hanno pensato gli uomini del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri.

Mbaihornom Donatein indossava ancora i jeans blu scuri e il maglione nero con cui era stato visto l'ultima volta. La sua scomparsa era diventata notizia appena martedì 27, a diffondere i suoi dati era stata l'associazione specializzata nella ricerca di persone scomparse, Penelope Lombardia. "Donatien - scriveva l'ente - ha preso un treno da Locarno, in Svizzera per raggiungere Milano e da lì prendere un treno per Roma, dove però non è mai arrivato".

Il prete, stando a quanto riferito nell'annuncio, era arrivato in Stazione Centrale e avrebbe dovuto prendere un treno per Termini ma non lo ha fatto. A Roma studiava presso l'Università Pontificia. Nei giorni 19 e 20 settembre era stato segnalato ancora a Milano ma di lui non si avevano avuto più notizie e il telefono cellulare risultava spento. Poi il macabro rinvenimento nell'inferriata del cimitero e le ultime ore di vita del sacerdote da ricostruire.